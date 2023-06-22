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Глава ГИБДД предлагает реконструкцию ЮЗОД вместо проекта глубокого обхода Ярославля

Интенсивность движения по Юго-Западной окружной дороге (ЮЗОД) в Ярославле в два раза превышает ее норматив. Об этом на заседании комитета Яроблдумы заявил начальник управления ГИБДД по Ярославской области Антон Царев.

Ремонт ЮЗОД в Ярославле

Ремонт ЮЗОД в Ярославле

Фото: Правительство Ярославской области

Ремонт ЮЗОД в Ярославле

Фото: Правительство Ярославской области

В сутки через ЮЗОД проходит 25 тыс. автомобилей, а интенсивность движения на перекрестке с дорогой на Углич достигает 35 тыс. машин. При этом по словам Антона Царева окружная остается дорогой второй категории, а значит, ее пропуская способность не должна превышать 14 тыс. авто.

«Фактически дорога работает с боле чем двухкратным перегрузом. Нужна полноценная реконструкция и отдельное финансирование на дорогу. По факту она является продолжением федеральной дороги, плюс связывает большие районы нашего города для транзитной миграции. Все рассуждения о том, что когда-то будет построен глубокий обход Ярославля, на мой взгляд, мы вообще не должны принимать. Нам задачу нужно решать сейчас. Более того, даже при наличии глубокого обхода мы снимем только транзитный поток. А поток внутренней миграции — трудовой и другой — он должен быть обеспечен именно наличием ЮЗОД»,— сказал Антон Царев.

Глава ГИБДД признал, что реконструкция Юго-Западной окружной дороги и ее расширение до 6 полос— это федеральный проект, который требует отдельного целевого финансирования, причем не за счет средств национального проекта «Безопасные качественные автодороги».

Андрей Иванов

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