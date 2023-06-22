На ярославском радиозаводе назначен новый директор

Генеральным директором АО «Ярославский радиозавод» стал Александр Сашов, он приступил к работе с 22 июня. Об этом сообщает официальный сайт холдинга «Российские космические системы», в который входит радиозавод.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Сашов

Фото: АО «Ярославский радиозавод» Александр Сашов

Фото: АО «Ярославский радиозавод»

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», пост генерального директора завода покинул Сергей Якушев. Он во второй раз возглавил ярославский радиозавод в 2022 году. Новый генеральный директор предприятия Александр Сашов работает в АО «Российские космические системы» с 2003 года. Начинал как рядовой инженер, а в последнее время был руководителем отделения «Научный центр сертификации элементов и оборудования».

«Перед новым руководителем Ярославского радиозавода стоят задачи создания в сжатые сроки серийной площадки космического приборостроения по производству спутниковой аппаратуры, четкого выполнения производственных планов, организации эффективной кооперации с другими предприятиями ракетно-космической отрасли»,— отметили в холдинге «Российские космические системы».

Андрей Иванов