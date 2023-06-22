Суд обязал Переславскую думу выбрать главу города

Переславский районный суд признал бездействие думы города в вопросе выборов главы Переславля и обязал назначить конкурс по отбору кандидатов в градоначальники в сентябре 2023 года. Вынесенное решение подтвердили «Ъ-Ярославль» в пресс-службе Ярославского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Переславский районный суд Фото: Переславский районный суд

Иск подал член Общественной палаты Переславля, кандидат в главы Переславля Рашид Талыбов. Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», выборы главы администрации, в которых участвовал и господин Талыбов, провели в июле 2022 года, но ни один из кандидатов большинства не получил. Повторный конкурс на должность руководителя района гордума так и не объявила.

В иске как раз указывалось, что Переславская городская дума уклонялась от назначения конкурса на должность главы. Истец требовал признать бездействие Переславской городской думы незаконным, а также обязать депутатов объявить конкурс на должность главы администрации Переславского городского округа.

7 июня Переславский районный суд удовлетворил иск Рашида Талыбова и признал незаконным бездействие думы. Также он обязал назначить конкурс на должность главы Переславля в течение 10 дней со дня избрания Переславской городской думы нового созыва. Выборы депутатов думы пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Как уточнили в пресс-службе Ярославского областного суда, апелляционных жалоб на вынесенное решение пока не поступало.

Андрей Иванов