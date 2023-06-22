Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Суд обязал Переславскую думу выбрать главу города

Переславский районный суд признал бездействие думы города в вопросе выборов главы Переславля и обязал назначить конкурс по отбору кандидатов в градоначальники в сентябре 2023 года. Вынесенное решение подтвердили «Ъ-Ярославль» в пресс-службе Ярославского областного суда.

Фото: Переславский районный суд

Фото: Переславский районный суд

Иск подал член Общественной палаты Переславля, кандидат в главы Переславля Рашид Талыбов. Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», выборы главы администрации, в которых участвовал и господин Талыбов, провели в июле 2022 года, но ни один из кандидатов большинства не получил. Повторный конкурс на должность руководителя района гордума так и не объявила.

В иске как раз указывалось, что Переславская городская дума уклонялась от назначения конкурса на должность главы. Истец требовал признать бездействие Переславской городской думы незаконным, а также обязать депутатов объявить конкурс на должность главы администрации Переславского городского округа.

7 июня Переславский районный суд удовлетворил иск Рашида Талыбова и признал незаконным бездействие думы. Также он обязал назначить конкурс на должность главы Переславля в течение 10 дней со дня избрания Переславской городской думы нового созыва. Выборы депутатов думы пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Как уточнили в пресс-службе Ярославского областного суда, апелляционных жалоб на вынесенное решение пока не поступало.

Андрей Иванов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...