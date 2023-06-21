Мэрия Ярославля планирует снос пострадавшего от взрыва дома на улице Батова

Мэрия Ярославля ищет инвестора, который будет сносить дом №5 корпус 2 на улице Батова, пострадавший от взрыва газа в августе 2020 года. Об этом на заседании муниципалитета сообщил мэр Ярославля Артем Молчанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пострадавший от взрыва дом

Пострадавший от взрыва дом



Как пояснил глава города, сейчас рассматривается два варианта комплексного развития территории. Мэрия планирует до 1 сентября определиться и выбрать один вариант, а также объявить конкурсные процедуры для определения инвестора.

«Инвестор будет заниматься развитием нового микрорайона, но иметь в качестве обременения снос дома и расселение жильцов пострадавшего дома на улице Батова»,— заявил Артем Молчанов.

Мэр добавил, что интерес у инвесторов к такому варианту есть, и к осени план может быть реализован.

Андрей Иванов