Бывшему заместителю мэра Ярославля изменили приговор по делу о взятке

Бывшему заместителю мэра Ярославля Ринату Бадаеву снижен размер денежной конфискации по уголовному делу о взятке. Определение вынес Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве. Об этом «Ъ-Ярославль» рассказали в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ринат Бадаев

Фото: Алла Чижова Ринат Бадаев

Фото: Алла Чижова

Кассационная жалоба адвокатов Рината Бадаева рассматривалась 22 июня. Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль» бывший заместитель мэра Ярославля был признан виновным по двум эпизодам получения взяток. В мае 2022 года Красноперекопский районный суд приговорил Бадаева к 10 годам лишения свободы и штрафу в 22 млн руб. Также в доход государства были конфискованы сами полученные чиновником взятки на сумму 2 млн 408 тыс. руб.

Как рассказали «Ъ-Ярославль» в пресс-службе Второго кассационного суда, срок наказания для Бадаева и сумма штрафа осталась прежними, кассационная жалоба адвокатов в этой части — без удовлетворения. А вот размер конфискуемых у Бадаева денежных средств суд снизил по первому эпизоду. Всего у экс-зама мэра теперь конфискуют 2 млн 260 тыс. руб.

Кассационный суд — это третья инстанция после районного и областного уровня, где рассматривалось уголовное дело Рината Бадаева. Теперь сторона защиты может направить кассационную жалобу на вердикт только в судебную коллегию Верховного суда РФ.

Андрей Иванов