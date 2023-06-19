Инвестор назвал сроки строительства жилья на месте ярославской табачной фабрики

В Ярославле в рамках ревитализации бывшей табачной фабрики на улице Победы возведут общественно-деловой центр, магазины и жилой комплекс. Об этом «Ъ-Ярославль» заявил учредитель ООО «Эко» Владимир Галагаев. На реализацию масштабного проекта уйдет не менее трех лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Будет возводиться общественно-деловой центр, жилье и инфраструктура. Этот проект предусматривает сохранение исторических памятников, объект культурного наследия сохраним. Там будут магазины, что-то из сферы услуг и жилье, конечно. Сроков конкретных нет, надо разрабатывать комплекс работ. Предположительно, в 2026 году работы закончим»,— рассказал Владимир Галагаев

«Ъ-Ярославль» сообщал, что соглашение о ревитализации территории в ходе ПМЭФ подписали ярославский губернатор Михаил Евраев и учредитель ООО «Эко», бывший директор ярославской табачной фабрики Владимир Галагаев. Инвестор намерен вложить в ревитализацию квартала 4,5 млрд руб. и создать 200 новых рабочих мест. Главное здание бывшей табачной фабрики «Балканская звезда» имеет площадь в 37 тыс. кв. м. Общая площадь земельного участка, который будут преобразовывать, составляет 3 га.

Алла Чижова