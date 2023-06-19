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В Ярославле объекты культурного наследия отдадут инвесторам на 49 лет

Мэрия Ярославля предлагает муниципалитету закрепить за инвесторами право длительного безмездного пользования объектами культурного наследия. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту решения муниципалитета.

Ярославль

Ярославль

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Ярославль

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Предлагается отдавать объекты культурного наследия в безвозмездное пользование на срок до 49 лет. В мэрии считают, что в этом случае инвесторы охотнее будут вкладываться в проектирование по сохранению самих объектов и их ремонт.

«Установление срока безвозмездного пользования таким объектом в пределах 49 лет послужит дополнительным стимулом для потенциального инвестора, что, в конечном итоге, приведет к сокращению расходов бюджетных средств на содержание муниципальных объектов культурного наследия, оплату штрафов и иных взысканий»,— предполагают в мэрии Ярославля.

Проект решения 19 июня депутаты рассмотрят на комиссии муниципалитета по собственности, а в случае положительного решения документ будет вынесен на пленарное заседание муниципалитета.

Андрей Иванов

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