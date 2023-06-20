«Оговорили» на 4 года

Кировский районный суд Ярославля 20 июня вынес обвинительный приговор Алексею Таганову, отправив подсудимого на 4 года принудительных работ. Согласно материалам следствия, экс-депутат забирал себе денежные средства, выплачиваемые из городского бюджета его помощникам, а в муниципалитет предоставлял расписки, содержащие «заведомо ложные сведения». Ущерб муниципальному бюджету от мошенничества за период с ноября 2017 по июнь 2020 года составил 662676 руб. Сам бывший депутат намерен оспаривать вынесенный вердикт, он считает, что свидетели обвинения его оговорили.
Алексей Таганов
Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ
Алексей Таганов был избран депутатом муниципалитета Ярославля в сентябре 2017 года. Как и любой его коллега, он имел право на получение компенсации депутатских расходов. Каждому народному избраннику муниципалитет компенсирует до 35 тысяч рублей в месяц. В эту сумму входит аренда помещений, оплата печатной продукции и выплаты помощникам депутата. В муниципалитет депутаты предоставляют расписки от помощников о сумме выплаченного поощрения. На одного помощника оно не может превысить 25 тысяч рублей в месяц.
Следствие установило, что с ноября 2017 года по июнь 2020 года Алексей Таганов совершил мошенничество в крупном размере. Денежные компенсации, предназначавшиеся помощникам, он частично оставлял себе, а в муниципалитет по версии обвинителей предоставлял «заведомо ложные сведения», то есть расписки о получении денег помощниками.
«Таганов обвиняется в совершении мошенничества, то есть хищении чужого имущества путем обмана в крупном размере. Преступными действиями Таганова муниципалитету города Ярославля причинен имущественный ущерб в размере более 600 тыс. руб.»,— говорит государственный обвинитель Ангелина Хлупина.
В уголовном деле Алексея Таганова фигурируют два его помощника на общественных началах. В обвинительном заключении отмечается, что депутат лично давал им указания писать расписки о получении денег, но часть средств оставлял себе. В месяц он таким образом получал от 10 до 25 тыс. руб. Сам экс-депутат себя виновным не считал, утверждал, что деньги себе не оставлял. Он уверен, что имел место оговор со стороны помощников.
Имеет место оговор. С 2020 года ведётся хорошо спланированная компания по моей дискредитации, связанная с моей активной общественно-политической деятельностью. Вы, наверное, слышали о многих резонансных вещах, которые я делал и как председатель комиссии, и как руководитель народного контроля, и как член совета отцов. Я думаю, что больше отсюда. Но может быть и связано с тем, что я был советником мэра Владимира Волкова»,— считает Алексей Таганов.
По версии подсудимого на его месте может оказаться любой депутат муниципалитета, как бывший, так и действующий. Более того, как отметил господин Таганов, коллеги его поддерживали.
«Ни со стороны бывшего председателя муниципалитета (Артур Ефремов - Ъ), ни со стороны действующего председателя муниципалитета (Сергей Калинин - Ъ), ко мне никаких претензий, собственно говоря, предъявлено не было. И муниципалитет никаких исков ко мне не предъявлял»,— сказал Алексей Таганов.
Кировский районный суд Ярославля рассматривал уголовно дело бывшего депутата с ноября 2022 года. Приговор был вынесен вечером 20 июня 2023 года.
«Суд назначил подсудимому наказание в виде 4 лет лишения свободы, однако с учетом положений ст. 53.1 УК РФ заменил лишение свободы наказанием в виде принудительных работ сроком на 4 года с удержанием 15 % заработной платы в доход государства. Кроме того, судом удовлетворён гражданский иск прокуратуры, с осуждённого в бюджет города Ярославля взыскано в возмещение ущерба 662 тыс. руб.»,— рассказала пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.
Алексей Таганов уже заявил, что будет обжаловать обвинительный приговор. В случае, если вердикт останется прежним, бывший депутат должен самостоятельно проследовать к месту отбытия принудительных работ —в исправительный центр. Также под арестом пока останется квартира бывшего народного избранника — до выплаты по гражданскому иску, заявленному прокуратурой.