«Оговорили» на 4 года

Кировский районный суд Ярославля 20 июня вынес обвинительный приговор Алексею Таганову, отправив подсудимого на 4 года принудительных работ. Согласно материалам следствия, экс-депутат забирал себе денежные средства, выплачиваемые из городского бюджета его помощникам, а в муниципалитет предоставлял расписки, содержащие «заведомо ложные сведения». Ущерб муниципальному бюджету от мошенничества за период с ноября 2017 по июнь 2020 года составил 662676 руб. Сам бывший депутат намерен оспаривать вынесенный вердикт, он считает, что свидетели обвинения его оговорили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Таганов

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Алексей Таганов

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Алексей Таганов был избран депутатом муниципалитета Ярославля в сентябре 2017 года. Как и любой его коллега, он имел право на получение компенсации депутатских расходов. Каждому народному избраннику муниципалитет компенсирует до 35 тысяч рублей в месяц. В эту сумму входит аренда помещений, оплата печатной продукции и выплаты помощникам депутата. В муниципалитет депутаты предоставляют расписки от помощников о сумме выплаченного поощрения. На одного помощника оно не может превысить 25 тысяч рублей в месяц.

Следствие установило, что с ноября 2017 года по июнь 2020 года Алексей Таганов совершил мошенничество в крупном размере. Денежные компенсации, предназначавшиеся помощникам, он частично оставлял себе, а в муниципалитет по версии обвинителей предоставлял «заведомо ложные сведения», то есть расписки о получении денег помощниками.

«Таганов обвиняется в совершении мошенничества, то есть хищении чужого имущества путем обмана в крупном размере. Преступными действиями Таганова муниципалитету города Ярославля причинен имущественный ущерб в размере более 600 тыс. руб.»,— говорит государственный обвинитель Ангелина Хлупина.

В уголовном деле Алексея Таганова фигурируют два его помощника на общественных началах. В обвинительном заключении отмечается, что депутат лично давал им указания писать расписки о получении денег, но часть средств оставлял себе. В месяц он таким образом получал от 10 до 25 тыс. руб. Сам экс-депутат себя виновным не считал, утверждал, что деньги себе не оставлял. Он уверен, что имел место оговор со стороны помощников.

Имеет место оговор. С 2020 года ведётся хорошо спланированная компания по моей дискредитации, связанная с моей активной общественно-политической деятельностью. Вы, наверное, слышали о многих резонансных вещах, которые я делал и как председатель комиссии, и как руководитель народного контроля, и как член совета отцов. Я думаю, что больше отсюда. Но может быть и связано с тем, что я был советником мэра Владимира Волкова»,— считает Алексей Таганов.

По версии подсудимого на его месте может оказаться любой депутат муниципалитета, как бывший, так и действующий. Более того, как отметил господин Таганов, коллеги его поддерживали.

«Ни со стороны бывшего председателя муниципалитета (Артур Ефремов - Ъ), ни со стороны действующего председателя муниципалитета (Сергей Калинин - Ъ), ко мне никаких претензий, собственно говоря, предъявлено не было. И муниципалитет никаких исков ко мне не предъявлял»,— сказал Алексей Таганов.

Кировский районный суд Ярославля рассматривал уголовно дело бывшего депутата с ноября 2022 года. Приговор был вынесен вечером 20 июня 2023 года.

«Суд назначил подсудимому наказание в виде 4 лет лишения свободы, однако с учетом положений ст. 53.1 УК РФ заменил лишение свободы наказанием в виде принудительных работ сроком на 4 года с удержанием 15 % заработной платы в доход государства. Кроме того, судом удовлетворён гражданский иск прокуратуры, с осуждённого в бюджет города Ярославля взыскано в возмещение ущерба 662 тыс. руб.»,— рассказала пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.

Алексей Таганов уже заявил, что будет обжаловать обвинительный приговор. В случае, если вердикт останется прежним, бывший депутат должен самостоятельно проследовать к месту отбытия принудительных работ —в исправительный центр. Также под арестом пока останется квартира бывшего народного избранника — до выплаты по гражданскому иску, заявленному прокуратурой.

Андрей Иванов