В Переславле приостановлен контракт на благоустройство набережной Плещеева озера

В Ярославской области по жалобе потенциального подрядчика приостановлено исполнение контракта по благоустройству прибрежной зоны Плещеева озера в Переславле-Залесском. Информация размещена на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Благоустройство набережной Плещеева озера

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Благоустройство набережной Плещеева озера

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Согласно условиям закупки, подрядная организация должна была устанавливать на объекте малые архитектурные формы, павильоны, навесы с шезлонгами и лавки на валах. По итогам аукциона 16 июня победителем было признано ООО «Группа компаний «Строительно-дорожное управление», зарегистрированное в Ярославле. Закупка переведена в режим заключения контракта.

Но процесс заключения контракта был приостановлен Управлением ФАС по Ярославской области. В ведомство поступила жалоба ООО «Спецстройинжиниринг» из Ростова-на-Дону. В ней указывается, что именно эта компания должна быть победителем закупки по благоустройству Плещеева озера. Рассмотрение жалобы назначено на 29 июня.

До этой даты контракт по благоустройству точно не начнет исполняться. По графику производства работ их планировалось завершить до 1 августа, теперь, вероятно, данный срок может измениться. Стоимость самого контракта составляет 29 млн руб.

Благоустройство прибрежной территории Плещеева озера не могут закончить с 2021 года. За эти годы два подрядчика благоустройства попали в реестр недобросовестных поставщиков, а в конце апреля 2023 года стало известно о возбуждении уголовного дела из-за того, что часть работ на берегу озера не была выполнена, но оплачена по муниципальному контракту.

Андрей Иванов