На дороге от Ярославля до Костромы планируют кафе, мотели и платные парковки

Ярославская область и Пермский край намерены развивать бренд автомобильной дороги «Медвежий тракт», запланировав открыть на дороге Ярославль—Кострома—Киров—Пермь сеть объектов дорожной инфраструктуры. Соглашение о новом маршруте подписано на ПМЭФ 16 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дорога Ярославль-Кострома

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Дорога Ярославль-Кострома

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Как пояснили в ярославском правительстве, соглашение о сотрудничестве является трехсторонним. Помимо губернаторов Ярославской области и Пермского края, его подписала руководитель ООО «Автодор-Девелопмент». Согласно картотеке Ъ, учредителями компании выступают управляющая компания «Автодор» и ООО «Автодор-платные дороги». В случае с «Медвежьим трактом» о платной дороге речь не идет. Развивать предполагается дорожную инфраструктуру.

Протяженность дороги «Ярославль—Кострома—Киров—Пермь» составляет 1,2 тыс. км. На дороге хотят создать сеть АЗС, газовых заправок, мотелей, кафе и платных парковок. В правительстве Пермского края назвали это «единым инфраструктурным коридором», анонсировав создание при дороге многофункциональных зон (МФЗ).

«МФЗ будут спланированы по новейшим стандартам, разработанным и применяемым на автомобильной дороге М-12 "Восток". Транспортные потоки разделены, есть выделенная полоса движения для автобусов, площадки для высадки пассажиров, безопасные пешеходные пути и благоустройство»,— сообщили в министерстве туризма Пермского края.

Как уточнили инициаторы проекта, Костромская и Кировская области пока только планируют присоединится к бренду «Медвежий тракт».

Андрей Иванов