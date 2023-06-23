В Ярославле выявили незаконную перепланировку в квартире экс-депутата

Департамент госжилнадзора Ярославской области выявил несанкционированную перепланировку в квартире бизнесмена и бывшего депутата муниципалитета. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в пресс-службе департамента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2021 году после сообщений прокуратуры о проведении самовольной перепланировки и об установке бассейна в подвале дома на Волжской набережной суд постановил обязать собственника помещений Романа Галагаева предоставить сотрудникам департамента доступ в свою квартиру.

Решение суда было исполнено два года спустя. В мае 2023 года департамент госжилнадзора смог обследовать квартиру и подвал дома.

«В ходе проверки были установлены факты переустройства и перепланировки жилых помещений. В отношении собственника возбуждено административное дело о нарушении правил пользования жилыми помещениями по ст. 7.21 КоАП РФ»,— сообщили в департаменте.

Бывшего депутата привлекли по двум частям статьи — «Порча жилых помещений либо использование жилых помещений не по назначению» и «Самовольные переустройство и (или) перепланировка помещения в многоквартирном доме». Административное правонарушение департамент рассмотрит самостоятельно, при этом штраф могут и не назначить, если собственник квартиры до рассмотрения дела узаконит перепланировку.

О выявленных нарушениях департамент уведомил и администрацию Кировского и Ленинского районов. Районная администрация должна установить для бывшего депутата срок, в который он приведет помещение в прежнее состояние.

Алла Чижова