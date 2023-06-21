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В ярославском правительстве с 1 сентября вводят министерства

В правительстве Ярославской области с 1 сентября вводится 22 министерства. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Правительство Ярославской области

Правительство Ярославской области

Фото: Ъ-Ярославль

Правительство Ярославской области

Фото: Ъ-Ярославль

Министерства придут на смену действующим департаментам правительства, правда, не во всех случаях. Так нынешние департаменты лесного хозяйства и природопользования объединят в одно министерство.

Четыре департамента и вовсе потеряют статус. Вместо департамента государственного жилищного надзора будет инспекция. На смену департаментам занятости, охраны объектов культурного наследия, ветеринарии придут одноименные службы.

Также отмечается, что все управления в составе ярославского правительства сохранят свой статус. Губернатор Михаил Евраев обещает поменять и систему оплаты труда. Вместо ежеквартальных премий сотрудникам правительства будут выплачивать ежемесячные.

Андрей Иванов

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