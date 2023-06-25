Председатель ЛДПР стал кандидатом в депутаты ярославской облдумы

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий выдвинут кандидатом в депутаты Ярославской областной думы. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в региональном отделении партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Леонид Слуцкий

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Леонид Слуцкий

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Конференция ярославского отделения ЛДПР выдвинула в Яроблдуму 35 кандидатов. Председатель партии Леонид Слуцкий возглавил территориальную группу №6, следом в списке группы значится координатор ярославского отделения ЛДПР Евгений Смирнов. Именно господину Смирнову перейдет мандат Леонида Слуцкого в случае успеха на выборах 10 сентября.

Также в списках кандидатов в депутаты Ярославской областной думы представлены два законодателя от ЛДПР: лидер фракции либерал-демократов в облдуме Ирина Лобанова и заместитель председателя аграрного комитета облдумы Владимир Смирнов. Отсутствует среди выдвиженцев еще один депутат Ярославской областной думы Андрей Потапов, который избирался от ЛДПР в думу целых два созыва — с 2013 по 2023 годы.

ЛДПР выдвинула в депутаты бывшего заместителя председателя областного правительства Александра Шилова. При губернаторе Сергее Ястребове он был куратором ярославского АПК, а с 2008 по 2013 годы являлся депутатом Ярославской областной думы от ЛДПР.

Андрей Иванов