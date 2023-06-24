Бывшего чиновника мэрии Ярославля обвиняют в превышении должностных полномочий

Бывший директор МКУ «Агентство по аренде земельных участков, организации торгов и приватизации муниципального жилищного фонда» города Ярославля Алексей Тарбаев обвиняется в превышении должностных полномочий. Об этом рассказали в пресс-службе Ярославского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэрия Ярославля

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Мэрия Ярославля

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

24 июня Кировский районный суд Ярославля определял господину Тарбаеву меру пресечения. Уголовное дело возбуждено по статье «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий», бывший чиновник находится в статусе обвиняемого. Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», 22 июня директор МКУ был уволен с должности по распоряжению мэра Ярославля Артема Молчанова «в связи с информацией о противоправных действиях», поступившей от спецслужб.

Следствие ходатайствовало о заключении обвиняемого под стражу, но суд решил по-иному.

«Кировский районный суд Ярославля 24 июня 2023 года отказал в удовлетворении ходатайства следователя об избрании в отношении бывшего директора МКУ Алексея Тарбаева, обвиняемого в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, меры пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемый освобождён в зале суда»,— рассказали в пресс-службе Ярославского областного суда.

Официально в правоохранительных органах не комментировали ни информацию о задержании Алексея Тарбаева, ни основания для возбуждения уголовного дела.

Как сообщил «Ъ-Ярославль» источник в правоохранительных органах, следствие заинтересовали действия господина Тарбаева в 2021 году. В апреле 2021 года мэрия объявила торги по аренде трех земельных участков общей площадью более 18 тыс. кв. м в Дзержинском районе Ярославля. По итогам торгов земля была арендована одним из городских специализированных застройщиков, заплатившим за три участка под строительство многоквартирных домов более 30,2 млн руб.

Однако уже через три месяца арендатор обратился с иском в Арбитражный суд Ярославской области о расторжении договоров аренды и взыскании с МКУ «Агентство по аренде земельных участков» 30,2 млн руб. неосновательного обогащения. В иске указывалось, что землю невозможно использовать под строительство жилья «в связи с отсутствием возможности подключения объекта капитального строительства к инженерным сетям теплоснабжения и/или газоснабжения».

В ноябре 2021 года застройщик от иска отказался, подписав мировое соглашение с «Агентством по аренде земельных участков». Истец отказывался от требования о возврате 30 млн, срок пользования земли ограничили 2024 годом. Однако, как считает следствие, в рамках мирового соглашения директор МКУ Алексей Тарбаев установил для застройщика арендную плату в 0 руб., чем превысил свои должностные полномочия, нанеся городскому бюджету значительный ущерб.

Андрей Иванов