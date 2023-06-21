Власти Переславля не будут останавливать благоустройство набережной Плещеева озера

Работы по благоустройству набережной Плещеева озера идут полным ходом, несмотря на приостановку ФАС одного из муниципальных контрактов. Об этом сообщил и.о. мэра Переславля Дмитрий Зяблицкий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Благоустройство Плещеева озера

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Благоустройство Плещеева озера

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль» Федеральная антимонопольная служба приостановила подписание контракта по благоустройству в части установки малых архитектурных форм и павильонов. Работы стоимостью в 29 млн руб. должны были выполнить до 1 августа. Рассмотрение жалобы назначено на 29 июня.

Как отметил глава Переславля Дмитрий Зяблицкий, благоустройство берега Плещеева озера должно быть выполнено по двум муниципальным контрактам. И первый продолжает исполняться.

«Подрядчик уже выполнил установку свай и бетонирование оснований. Укладка настила площадью 2000 кв. м. выполнена на 95%. Покрытие выполняется из доски первого сорта, которая обработана огне- и биозащитой. Также сейчас ведётся устройство каркасов деревянных мостков из лиственницы. Следующие этапы — укладка цветного асфальта, установка лавочек, урн, качелей»,— сообщил Дмитрий Зяблицкий.

И.о. мэра Переславля также добавил, что работы по первому контракту идут, согласно «запланированным этапам и намеченным срокам». По данным ЕИС «Закупки» первый муниципальный контракт на благоустройство был подписан 24 января 2023 года. Срок окончания работ в нем определен 1 июня 2023 года. Согласно сведениям портала госзакупок, из общего объема в 34 млн руб. подрядчик выполнил работы на 5,6 млн.

Что касается второго контракта, то его будущее будет понятно после решения Федеральной антимонопольной службы. «По итогам выводов ФАС будет приниматься решение о дальнейшем заключении контракта», - прокомментировал господин Зяблицкий.

Андрей Иванов