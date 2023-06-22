Подмосковный подрядчик заново перекладывал асфальт на дороге под Тутаевом

ГКУ «Ярдорслужба» в рамках исполнения гарантии обязала подрядчика заново переложить асфальт на участке автодороги «Тутаев—Шопша». Об этом на заседании дорожного комитета Ярославской областной думы рассказал директор ГКУ «Ярдорслужба» Александр Межиевский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ремонт дороги "Тутаев-Шопша"

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Ремонт дороги "Тутаев-Шопша"

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль» ремонтом дороги занималось ООО «ПК «Автодорстрой» из Московской области. Власти неоднократно предъявляли претензии к качеству укладываемого дорожниками асфальта. В итоге в рамках исполнения гарантийных обязательств подрядчик заново проводил асфальтировку участка магистрали.

«С большим трудом и нажимом подрядчик вышел на исправление в рамках гарантийных обязательств. На сегодняшний день те разрушения между Никульским и Чебоково они выполнили, причем мы их заставили сделать полную выборку конструкций дорожной одежды. Загнали ресайклер и практически заново все сделали. Мы материал отобрали, пока лабораторных заключений у нас нет»,— рассказал Александр Межиевский.

Также подрядчику за неисполнение работ по гарантии выписали штраф в 7,5 млн руб. Как добавил господин Межиевский, «Ярдорслужба» обратилась в суд с исковыми требования к ПК «Автодорстрой» на 45 млн руб.

«То, что они переделывают, это недобор конструктива, это недоложенные материалы. Человеческий фактор, причем сознательный и умышленный. Вот мне задали вопрос про правоохранительные органы, вот там еще будут разборы»,— сказал директор «Ярдорслужбы».

Вторым проблемным подрядчиком по проведению ремонтов в рамках гарантийных обязательств является ООО «Северный поток». В Ярославле у компании были проблемы с гарантией по 4 дорогам, по областным трассам та же ситуация — подрядчик гарантийные ремонты не ведет.

««Северный поток» мы его не видим, только направляем претензии. Около 7 млн руб. направили, часть сняли с банковской гарантии. Остальные в судебном порядке направили на взыскание средств и на понуждение к выполнению работ»,— отметил Александр Межиевский.

Кроме этих двух подрядчиков, по другим областным дорогам гарантийные ремонты были проведены. Всего на гарантии находятся 114 объектов, при первичном объезде дефекты были обнаружены на 67 объектах, на 58 дорогах они устранены.

Андрей Иванов