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Ярославские льготники не спешат переходить на безнал в транспорте

За май 2023 года только 51 житель Ярославской области привязал к своей банковской карте услугу, которая позволяет получать льготу при оплате проезда в автобусах межмуниципального и пригородного сообщения. Статистику на заседании комитета областной думы привел и.о. директора регионального департамента транспорта Мурат Баснукаев.

Валидатор в автобусе

Валидатор в автобусе

Фото: Правительство Ярославской области

Валидатор в автобусе

Фото: Правительство Ярославской области

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», с 1 октября на межмуниципальных маршрутах будет отменена льготная оплата проезда за наличный расчет. С 1 мая в автобусах действует так называемый переходный период, когда проезд допускается оплатить как картой, так и наличными. Оплату можно осуществлять либо с помощью транспортной карты, либо по банковской карте «Мир», если к ней привязана услуга по льготе за проезд. Подобную привязку можно сделать либо в МФЦ, либо в районных собесах.

Как отчитались в дептрансе, из 3,1 млн поездок в мае, осуществленных по транспортным картам, только 24 тыс. относятся к межмуниципальным маршрутам. Количество вновь оформленных транспортных карт в департаменте не приводят. При этом в мае процедуру привязки банковской карты прошел всего 51 житель региона. И по такому виду карт за месяц было только 259 поездок. По данным ГБУ «Яроблтранском» 15% пассажиров продолжают платить наличкой, сколько из них льготников в учреждении не уточняют.

Безналичная оплата льготного проезда ждет и студентов из Ярославской области. На данный момент МБУ «Яроблтранском» включил в свои реестры только 574 учащихся. В МБУ заключили соглашения с 9 учебными заведениями из 60 средних специальных и 20 вузов Ярославской области, студентам которых нужно будет привязывать свои банковские карты для пользования транспортной льготой.

В департаменте утверждают, что информирование граждан о скором прекращении наличной оплаты для льготников активно велось через сайты ГБУ «Яроблтранском», департамента транспорта, а также в социальной сети VK и мессенджере telegram. На территории Ярославской области организовали 139 пунктов пополнения транспортных карт, но большинство из них находятся в Ярославле (66) и Рыбинске (41). При этом такие пункты вообще не открывались в Данилове, Мышкине, Некрасовском, Пречистом и Новом Некоузе.

Глава дептранса Мурат Баснукаев ответил на вопрос депутатов, может ли быть продлен переходный период.

«Конечно, мы стремимся, чтобы в Ярославской области, не только в Ярославле, но и в других городах была полностью безналичная оплата. Это наше стремление. Не думаю, что это получится сделать быстро. Поэтому, у нас есть переходный период, чтобы граждане привыкли. Мое личное субъективное мнение, что если мы будем видеть к 1 октября, что население еще не привыкло, то, возможно, не могу обещать, но мы будем разговаривать о том, чтобы еще какое-то продление сделать. Но не факт»,— сказал Мурат Баснукаев.

Андрей Иванов

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