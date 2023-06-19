Ярославский «Шинник» возглавит бывший игрок клуба

Новым главным тренером ярославского «Шинника» стал Дмитрий Хомуха. О подписании контракта с наставником объявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

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Фото: ФК Калуга Дмитрий Хомуха

Фото: ФК Калуга

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», «Шинник» покинул и.о. главного тренера Дмитрий Воецкий. Его преемник хорошо известен фанатам ярославского футбола. Дмитрий Хомуха выступал за «Шинник» в 2001-2003 годах. В Ярославле полузащитник провел 69 матчей, в которых забил 16 голов.

Карьеру тренера Хомуха начал в юниорских сборных России U-17 и U-19, выиграв с ними чемпионат Европы в 2013 году и завоевав серебряные медали в 2015-м. В минувшем сезоне Дмитрий Хомуха возглавлял ФК «Калуга». В подгруппе ЗА Второй лиги команда финишировала на 7 месте из 12 участников.

Андрей Иванов