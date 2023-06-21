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Приставы запретили выезд за границу экс-депутату муниципалитета Ярославля

Судебные приставы в Ярославле в течение двух лет пытались исполнить решение суда по доступу в квартиру бизнесмена и бывшего депутата муниципалитета. Обеспечить исполнение судебного вердикта им удалось только после того, как ФССП наложила запрет на выезд предпринимателя за границу. Об этом сообщает пресс-служба Ярославского управления ФССП.

Исполнительное производство находилось в отделении судебных приставов по Кировскому и Ленинскому району Ярославля. Сотрудники отделения вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора в отношении бывшего депутата, а также специальное постановление о временном запрете на выезд из РФ.

«Экс-депутат, узнав, что его отпуск заграницей оказался под угрозой, оперативно оплатил исполнительский сбор и предоставил жилищному инспектору доступ в жилые помещения»,— сообщили в пресс-службе ярославского управления ФССП.

Жилищный инспектор областного департамента государственного жилищного надзора должен был попасть в квартиру депутата на основании решения суда, вынесенного в 2021 году. Как следует из картотеки дел, в 2021 году Кировский районный суд дважды рассматривал иски к депутату муниципалитета Роману Галагаеву. В апреле 2021 года жительница дома на Волжской набережной, который является объектом регионального значения «Лечебница глазная, 1901 г.», подала иск к депутату.

Истец просила обязать господина Галагаева привести подвал дома в первоначальное состояние. В иске женщина сообщила, что ее сосед реконструировал подвал, присоединив к своим собственным 100 кв.м. более 50 кв.м. из общего имущества многоквартирного дома. При этом ранее этот же суд отказал Роману Галагаеву в реконструкции подвала. В 2019-2020 годах депутат вел работы по установке бассейна в подвале дома, утверждала жительница в своем иске. Суд удовлетворил ее требования и обязал господина Галагаева вернуть подвал в изначальное состояние.

Спустя месяц, в мае 2021 года, Кировский районный суд Ярославля рассмотрел второй гражданский иск. В суд на Романа Галагаева подал уже департамент государственного жилищного надзора Ярославской области. Департамент требовал пустить инспектора жилнадзора в квартиру и подвал господина Галагаева для контроля за их надлежащим использованием и сохранностью после сообщений прокуратуры Кировского района о проведении самовольной перепланировки и установке бассейна в подвале дома. Суд удовлетворил требования департамента и обязал господина Галагаева обеспечить должностным лицам департамента доступ в жилые помещения.

В пресс-службе управления ФССП уточнили, что исполнительное производство исполнено в мае 2023 года. Запрет на поездки за границу по итогам исполнения решения суда в отношении экс-депутата снят.

Роман Галагаев является директором и совладельцем гостиницы «Ринг Премьер отель», а также нескольких других предприятий. Был депутатом муниципалитета Ярославля с 2012 по 2022 год. Из опубликованной депутатской декларации следует, что в 2021 году Роман Галагаев заработал 33,1 млн руб.

Алла Чижова

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