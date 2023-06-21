В Ярославле «ПАТП-1» в два раза сократило кредиторскую задолженность

АО «ПАТП-1» в Ярославле значительно сократило кредиторскую задолженность, финансовое оздоровление муниципального транспортного предприятия продолжается. Об этом на заседании муниципалитета сообщил мэр Ярославля Артем Молчанов.
ПАТП-1 города Ярославля
Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля
Градоначальник заявил, что продолжаются юридические процедуры по фактическому слиянию двух муниципальных транспортных предприятий — АО «ПАТП-1» и АО «Яргорэлектротранс». Реорганизация планируется путем присоединения «ПАТП-1» к «ЯрГЭТ».
«Мы должны получить единое транспортное предприятие с нормальным финансовым состоянием»,— заявил Артем Молчанов.
Для решения такой задачи идет финансовое оздоровление АО «ПАТП-1» города Ярославля. Кредиторская задолженность предприятия на данный момент сократилась в 2 раза — с 300 млн до 140 млн руб.
Предполагается, что единое предприятие на базе АО «ЯрГЭТ» продолжит заниматься троллейбусными перевозками в Ярославле, а также коммерческой автобусной развозкой пассажиров.