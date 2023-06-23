В Ярославле штраф за безбилетный проезд вырастет до 2 тысяч рублей

Штраф за безбилетный проезд для граждан в новых автобусах в Ярославле и Ярославском районе составит 2 тыс. руб. Соответствующие поправки в областной закон «Об административных правонарушениях» внес в думу губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый автобус

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Новый автобус

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Штрафы за безбилетный проезд сейчас регулирует статья 26 закона, в которой сказано, что штраф за неоплаченный проезд во всех видах транспорта составляет 100 руб. Во вносимых поправках штраф для Ярославля и Ярославского района при неоплате проезда в новых автобусах определен в 2 тыс.

При этом прежняя сумма штрафных санкций за безбилетный проезд сохранена для других муниципальных образований, которые не передали свои полномочия по транспорту на областной уровень. Так что в том же Рыбинске штрафы по-прежнему останутся 100 руб.

Такое же разделение касается и штрафа за неоплаченный багаж. В Ярославле и Ярославском районе он составит 1 тыс. руб., в других муниципальных образованиях — 200 руб. Отдельно штрафные санкции прописаны для водителя, не выдавшего бумажный билет, если за него заплатили наличными. Штраф в этом случае составит 5 тыс. руб.

Андрей Иванов