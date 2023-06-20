На складах с краской в Ярославле ликвидировали открытое горение

В Ярославле на складе лакокрасочной продукции на проспекте Октября ликвидировали открытое горение. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что пожар на одноэтажном складе начался около 5.40 утра 20 июня. В 7.36 утра была объявлена локализация огня на площади 2500 кв.м. Пострадавших нет. Прокуратура установит причину пожара.

Открытое горение было ликвидировано в 12:30, а в 15:02 спустя почти 10 часов пожар был полностью потушен. В МЧС уточнили, что на месте пожара работали 79 спасателей и 22 единицы техники. Сейчас устанавливается размер ущерба.

Алла Чижова