Агиткампания «Справедливой России» в Ярославской области поссорила депутатов Госдумы

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Анатолий Лисицын вступил с критикой своего коллеги по Госдуме, главы ярославского регионального отделения «СР» Анатолия Грешневикова. Два депутата разошлись в оценках агитационной компании партии на выборах Ярославской областной думы, высказав прямо противоположные мнения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Грешневиков и Анатолий Лисицын

Фото: Избирательная комиссия Ярославской области Анатолий Грешневиков и Анатолий Лисицын

Фото: Избирательная комиссия Ярославской области

Анатолий Лисицын критикует партийную газету, главным редактором которой является Анатолий Грешневиков.

«Появилась агитационная газета с призывом за отставку главы региона. Я поражён. В сентябре в Ярославской области пройдут выборы в региональную думу. Причём тут губернатор? В конце концов для нас главный противник сегодня на выборах не губернатор, а партия власти. Я написал свою заметку о "Единой России", это главный противник сегодня. Делать акценты на Евраеве в нашей агитации – просто ошибочно. Это тактически неверно. Подобными газетами мы нарушаем корпоративные принципы. Мы что хотим, рассориться с губернатором? Создать себе сами проблемы?» — задается вопросом Анатолий Лисицын.

При этом депутат считает, что критиковать исполнительную власть нужно, указывая на ошибки, но критика должна быть конструктивной. Дезавуировал свою статью в партийной газете и еще один депутат Госдумы от «СР» Николай Бурляев.

«В газете, вышедшей под заглавием "Губернатора в отставку" текст, напечатанный от моего имени, не верен. Я не призывал к отставке губернатора, который недавно приступил к своим обязанностям и с которым налажены рабочие отношения, налаженные на развитие культуры Ярославской области»,— сказал Николай Бурляев.

Сам Анатолий Грешневиков заявил «Ъ-Ярославль», что намерен придерживаться прежнего формата агитации, выбрав главной мишенью критики Михаила Евраева.

«Пускай Лисицын не критикует губернатора, а мне никто не запрещал. У меня сейчас еще две газеты выйдут. Никаких санкций в партии по другим мнениям не будет. Лисицын же не на выборах губернатора Евраева поддерживает. Может, он прав, а не я»,— сказал Анатолий Грешневиков.

Партийная газета «Справедливой России» вышла тиражом 250 тыс. экземпляров, она распространяется по всей Ярославской области.

Андрей Иванов