Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Агиткампания «Справедливой России» в Ярославской области поссорила депутатов Госдумы

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Анатолий Лисицын вступил с критикой своего коллеги по Госдуме, главы ярославского регионального отделения «СР» Анатолия Грешневикова. Два депутата разошлись в оценках агитационной компании партии на выборах Ярославской областной думы, высказав прямо противоположные мнения.

Анатолий Грешневиков и Анатолий Лисицын

Анатолий Грешневиков и Анатолий Лисицын

Фото: Избирательная комиссия Ярославской области

Анатолий Грешневиков и Анатолий Лисицын

Фото: Избирательная комиссия Ярославской области

Анатолий Лисицын критикует партийную газету, главным редактором которой является Анатолий Грешневиков.

«Появилась агитационная газета с призывом за отставку главы региона. Я поражён. В сентябре в Ярославской области пройдут выборы в региональную думу. Причём тут губернатор? В конце концов для нас главный противник сегодня на выборах не губернатор, а партия власти. Я написал свою заметку о "Единой России", это главный противник сегодня. Делать акценты на Евраеве в нашей агитации – просто ошибочно. Это тактически неверно. Подобными газетами мы нарушаем корпоративные принципы. Мы что хотим, рассориться с губернатором? Создать себе сами проблемы?» — задается вопросом Анатолий Лисицын.

При этом депутат считает, что критиковать исполнительную власть нужно, указывая на ошибки, но критика должна быть конструктивной. Дезавуировал свою статью в партийной газете и еще один депутат Госдумы от «СР» Николай Бурляев.

«В газете, вышедшей под заглавием "Губернатора в отставку" текст, напечатанный от моего имени, не верен. Я не призывал к отставке губернатора, который недавно приступил к своим обязанностям и с которым налажены рабочие отношения, налаженные на развитие культуры Ярославской области»,— сказал Николай Бурляев.

Сам Анатолий Грешневиков заявил «Ъ-Ярославль», что намерен придерживаться прежнего формата агитации, выбрав главной мишенью критики Михаила Евраева.

«Пускай Лисицын не критикует губернатора, а мне никто не запрещал. У меня сейчас еще две газеты выйдут. Никаких санкций в партии по другим мнениям не будет. Лисицын же не на выборах губернатора Евраева поддерживает. Может, он прав, а не я»,— сказал Анатолий Грешневиков.

Партийная газета «Справедливой России» вышла тиражом 250 тыс. экземпляров, она распространяется по всей Ярославской области.

Андрей Иванов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...