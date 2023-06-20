В Ярославле горит лакокрасочное предприятие

В Ярославле на проспекте Октября,78 загорелось складское помещение предприятия с лакокрасочными материалами внутри на площади 2,5 тыс. кв.м. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Ярославской области Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В ведомстве рассказали, что сообщение о пожаре поступило в 5:40, к приезду спасателей на складе открытое горение на площади 50 кв.м.

«Задействовано 25 единиц техники, 75 человек личного состава. В 6.52 ранг пожара понижен с №3 до №2. По предварительной информации пострадавших нет. В 07.36 объявлена локализация на площади 2500 м. кв. Внутри возможно лакокрасочные материалы»,— сообщили в МЧС.

По сообщениям в соцсетях, пожар видно из всех районов города.

Алла Чижова