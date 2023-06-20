Ярославская прокуратура установит причины пожара на складах с краской

Прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин пожара на складе лакокрасочной продукции в Ярославле. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Горящие склады в Ярославле

Фото: Прокуратура Ярославской области Горящие склады в Ярославле

Фото: Прокуратура Ярославской области

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», пожар на одноэтажном складе на проспекте Октября начался около 5.40 утра 20 июня. В 7.36 утра была объявлена локализация огня на площади 2500 кв.м. Как уточняют в МЧС, ликвидация пожара пока не объявлялась. «Идет проливка территории»,— отмечают в ведомтсве.

В свою очередь в прокуратуре Ярославской области намерены контролировать установление причин возгорания.

«Для координации действий правоохранительных органов и специальных служб на место происшествия выехал прокурор Ленинского района города Ярославля Сергей Кальченко»,— заявили в пресс-службе прокуратуры

Как сообщил «Ъ-Ярославль» источник, знакомый с ситуацией, загоревшийся склад принадлежит двум собственникам: ООО «СК» и ООО НПП «Краску.Ру». Оба предприятия занимаются реализацией лакокрасочной продукции.

Андрей Иванов