Ярославский дорожный подрядчик прокомментировал возбуждение уголовного дела

Уложенная в Тутаеве плитка была лучшего качества, чем та, что указана в проектной документации. Директор АО «РУМСР» Евгений Сдвижков прокомментировал корреспонденту «Ъ-Ярославль» претензии прокуратуры к ремонту автомобильных дорог в Тутаеве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Улица в Тутаеве после укладки плитки

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Улица в Тутаеве после укладки плитки

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», прокуратура провела проверку улиц Моторостроителей и Соборная в Тутаеве, которые в 2022 году ремонтировало АО «РУМСР». В прокуратуре считают, что дорожный подрядчик укладывал более дешевую плитку, чем была указана в проектной документации. Проверка привела к возбуждению уголовного дела, ущерб районному бюджету проверяющими оценен почти в 2 млн руб.

Сам дорожный подрядчик утверждает, что замена укладочного материала была согласована с заказчиком работ —МКУ «Центр контрактных отношений» Тутаевского муниципального района. А уложенная плитка была лучше по качеству, чем та, что указана в проектной документации.

«В проектной документации была заявлена плитка более низкого качества, заказчик сам предложил положить другую плитку. Мы стали заказывать плитку только после согласования заказчика. Плитка уложена намного качественнее»,— пояснил директор АО «РУМСР» Евгений Сдвижков.

По словам господина Сдвижкова, проверки проводились с прошлого года, однако руководитель подрядной организации уверен, что вины подрядчика нет. Прокуратура подала иск в арбитражный суд к «РУМСР» и требует возместить ущерб. Заседание пройдет не раньше июля. «Будет суд, мы все докажем абсолютно, никаких проблем»,— сказал Евгений Сдвижков.

Согласно данным ЕИС «Закупки», общая стоимость работ по ремонту улиц Соборная и Моторостроителей в Тутаеве составила 50,6 млн руб., вся сумма полностью выплачена подрядчику.

АО «РУМСР» последние годы является одной из самых крупных подрядных организаций, которые занимаются дорожными ремонтами в Ярославской области. По сведениям ЕИС «Закупки», компания Евгения Сдвижкова исполнила или продолжает исполнять 19 государственных контрактов с ГКУ «Ярдорслужба» на сумму в 2,3 млрд руб. и 20 муниципальных контрактов с МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» города Ярославля на сумму 1,8 млрд руб.

Алла Чижова