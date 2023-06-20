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В Ярославле благоустройство Петропавловского парка начнется не раньше 2025 года

Документы по передаче Петропавловского парка Ярославля из федеральной в муниципальную собственность планируется подготовить к августу 2023 года. Об этом на общегородском совещании заявил председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Денис Пуговишников.

Петропавловский парк

Петропавловский парк

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Петропавловский парк

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Как отметил мэр Ярославля Артем Молчанов, после приема Петропавловского парка в муниципальную собственность его благоустройство планируется обсудить на координационном совете Красноперекопского района. Далее в 2024 году проект планируется выставить на голосование, которое проводит Минстрой, чтобы в 2025 году приступить к работам.

«Я думаю, что это долгожданный объект. И парк будет визитной карточкой нашего города»,— сказал Артем Молчанов.

Андрей Иванов

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