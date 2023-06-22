Мэрия Ярославля уволила чиновника из-за информации спецслужб

Директор МКУ «Агентство по аренде земельных участков, организации торгов и приватизации муниципального жилищного фонда» Алексей Тарбаев уволен со своего поста. Информацию об этом распространила пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэрия Ярославля

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Мэрия Ярославля

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Как уточняют в мэрии, решение о расторжении трудового договора чиновника принято «в связи с поступлением информации от правоохранительных органов о противоправных действиях». Согласно данным ЕГРЮЛ, господин Тарбаев возглавлял агентство с 29 марта 2019 года. По данным источников «Ъ-Ярославль» Алексей Тарбаев мог быть задержан сотрудниками спецслужб.

«Мэром Ярославля дано поручение комитету по управлению муниципальным имуществом усилить контроль за соблюдением законодательства при управлении и распоряжении муниципальной собственностью, а также за предупреждением незаконного поведения в деятельности указанного учреждения. Вопросы законности являются главными в работе органов местного самоуправления»,— добавили в пресс-службе мэрии.

Андрей Иванов