Глава Кировского и Ленинского районов Ярославля покинул свой пост

Глава администрации Кировского и Ленинского районов Ярославля Александр Трудоношин покинул свой пост. Об этом сам господин Трудоношин написал в социальных сетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Трудоношин

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Александр Трудоношин

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Александр Трудоношин возглавил администрацию Кировского и Ленинского районов города в августе 2018 года. 23 июня 2023 года последний день его работы в должности.

«Ухожу, но в сердце оставлю память обо всех вас. И о проверенных друзьях, и о тех, с кем возникали разногласия. И те, и другие, сделали меня лучше. Спасибо за результаты, которых мы достигли совместно, за помощь и поддержку, которые помогли мне вырасти и как профессионалу, и как человеку. Отдельные слова посвящаю своей команде, с которой мы 5 лет плодотворно работали вместе. Благодарю всех и каждого из вас за высокое трудолюбие и стремление к общей цели. Пусть я ухожу, но уверен, что вы успешно продолжите наше общее дело»,— написал Александр Трудоношин.

В разговоре с «Ъ-Ярославль» господин Трудоношин не стал называть свое новое место работы, сообщив лишь, что остается в Ярославской области и в Ярославле. Своего сменщика он также называть не стал.

Нового главу администрации определит мэр Ярославля. Недавно на должность первого заместителя главы Кировского и Ленинского районов был назначен Алексей Соков. Скорее всего, он будет исполнять обязанности руководителя центральных районов Ярославля. Господин Соков ранее работал в департаменте городского хозяйства, а еще раньше возглавлял муниципальный «САХ».

Андрей Иванов