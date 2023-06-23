Назначен новый глава Кировского и Ленинского районов Ярославля

Исполняющим обязанности главы администрации Кировского и Ленинского районов Ярославля стал Алексей Соков, ранее занимавший должность первого зама. Об этом сообщил мэр города Артем Молчанов в телеграм-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный сайт мэрии Ярославля Фото: Официальный сайт мэрии Ярославля

Алексей Соков был недавно назначен на должность первого заместителя главы Кировского и Ленинского районов. Ранее господин Соков работал заместителем директора департамента городского хозяйства, курировал инженерное направление и работу городских кладбищ. Еще раньше господин Соков возглавлял муниципальный «САХ».

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 23 июня последний рабочий день Александра Трудоношина на посту главы администрации центральных районов города. В разговоре с «Ъ-Ярославль» господин Трудоношин не стал называть свое новое место работы. Мэр Ярославля Артем Молчанов пожелал уходящему главе успешной службы на новом месте.

«Александр Васильевич зарекомендовал себя как отличный специалист, грамотный управленец и просто душевный человек! Считаю, жителям Кировского и Ленинского районов повезло, что на протяжении последних пяти лет руководил администрацией именно он»,— написал Артем Молчанов в своем телеграм-канале.

Алла Чижова