Бывший советник мэра Ярославля осужден на 9,5 лет за взятки

Бывший советник мэра Ярославля, экс-заместитель директора АО «Центр» Сергей Бакшин признан виновным в получении взятки и покушении на мошенничество. Приговор 20 июня вынесен в Кировском районном суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Бакшин (в маске)

Фото: Алла Чижова / Коммерсантъ Сергей Бакшин (в маске)

Фото: Алла Чижова / Коммерсантъ

Сергей Бакшин обвинялся по двум эпизодам получения взяток. По первому эпизоду ему вменяли получение взятки от ярославского предпринимателя. Следствие считало, что он в 2021 году получил взятку 700 тыс. руб. за содействие в заключении договоров в сфере торговли, снизив в пять раз размер аренды для взяткодателя.

Второй эпизод касался работы господина Бакшина директором МУПа в Люберцах. По версии следствия чиновник получил ноутбук и принтер за сокрытие сведений о незаконно размещенных рекламных конструкциях. При вынесении обвинительного вердикта статья о взятке была переквалифицирована в покушение на мошенничество.

В итоге Кировский районный суд признал Сергея Бакшина виновным и приговорил к 9,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также Бакшин должен выплатить штраф в сумме 5 млн 250 тыс. руб. Подсудимый был взят под стражу в зале суда.

Алла Чижова