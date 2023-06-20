Владелец асфальтового завода судится с мэрией Ярославля за собственность на землю

Арбитражный суд Ярославской области признал недействительным приказ комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии Ярославля, отказавший в приватизации земли под асфальтовым заводом ООО «Бизнесстрой». Решение вынесено 7 июня 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

ООО «Бизнесстрой» с 2020 года арендует у мэрии земельный участок, расположенный на Промышленной, 2а, на котором построен асфальтовый завод. В декабре 2022 года собственник завода подал заявку в КУМИ о приватизации земли, однако в мэрии отказали, сославшись на Земельный кодекс. Все дело в соразмерности общей площади земельного участка и строений на нем. Минимальный объем застройки должен составлять 25%, чего в случае с асфальтовым заводом не было. Общая площадь предприятия составляет 1,4 тыс. кв. м., площадь участка — более 25 тыс. кв.м.

«Площадь испрашиваемого земельного участка несоразмерна площади расположенного на нем объекта. Предоставление земельного участка площадью большей, чем это обусловлено объективными потребностями, исходя из назначения объекта недвижимости, не представляется возможным»,— пояснялось в приказе председателя КУМИ.

В иске владелец завода настаивал, что для технологической цепочки предприятию необходима вся территория и представил соответствующее заключение эксперта. Суд с выводами истца согласился и признал приказ КУМИ недействительным. В случае вступления решения арбитража в законную силу в мэрии Ярославля в течение 10 дней должны будут повторно рассмотреть заявку владельца завода на приватизацию земли.

Алла Чижова