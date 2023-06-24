Ситуация с Евгением Пригожиным и ЧВК «Вагнер». Главное

- Поздно вечером 23 июня пресс-служба основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина выложила в Telegram-канале несколько голосовых сообщений, в которых Пригожин обвинил Минобороны в ударе по лагерю ЧВК и заявил, что 25 тыс. человек идут «разбираться, почему в стране творится беспредел».
- Минобороны заявило, что «все распространяемые в социальных сетях от имени Евгения Пригожина сообщения» не соответствуют действительности и являются информационной провокацией.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин «проинформирован о ситуации», «необходимые меры принимаются».
- Национальный антитеррористический комитет сообщил, что возбуждено уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу. Генпрокуратура подтвердила, что дело возбуждено в отношении Евгения Пригожина.
- Акции российских компаний начали резко падать на фоне заявлений господина Пригожина. Индекс Мосбиржи снизился на 2,8%.
- ФСБ призвала бойцов ЧВК «Вагнер» «не выполнять преступные и предательские приказы» своего основателя и «принять меры к его задержанию». Заявления и действия Пригожина служба назвала «призывами к началу вооруженного гражданского конфликта» и «ударом в спину российской армии».
- В Telegram-канале военкора Андрея Руденко появилось обращение генерала армии Сергея Суровикина к бойцам ЧВК «Вагнер». На видео генерал призывает «остановить колонны, вернуть их в пункты постоянной дислокации».
- К командирам и бойцам ЧВК «Вагнер» обратился первый замначальника Главного управления Генштаба ВС РФ Владимир Алексеев. Он назвал происходящее «ударом в спину президенту» и «попыткой госпереворота». Он также призвал бойцов одуматься.
- Минобороны РФ утверждает, что Вооруженные силы Украины наращивают силы на бахмутском направлении и готовятся к наступлению, воспользовавшись «провокацией Пригожина по дезорганизации обстановки».
- Издание 161.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что в полиции Ростовской области объявлен план «Крепость». Корреспондент «Ъ» в Ростове-на-Дону сообщил, что в полиции ему ничего не смогли сказать по поводу плана. Корреспондент подтвердил наличие большого количества техники и вооруженных военных в центре города, но атмосфера в городе «в целом спокойная». Перекрыто движение по трассе М-4 «Дон» на выезде из Ростова в сторону Аксая, пишет ТАСС. В районе Западного жилого массива видели вертолеты, передает корреспондент «Ъ».
- В Краснодаре не наблюдается какой-либо активности полиции или военных на улицах, в городе все спокойно. В Горячем Ключе (в 20 км находится военный городок Молькино, база ЧВК «Вагнер») очевидцы утверждают, что никаких признаков военных действий нет, обстановка спокойная, передает корреспондент «Ъ» из Краснодара. Оперштаб Краснодарского края заявил, что никаких дополнительных мер безопасности в регионе не вводилось и обвинил в распространении фейков спецслужбы Украины.
- Около «ЧВК Вагнер Центра» пусто, передает корреспондент «Ъ» в Петербурге. «Никаких мероприятий у ''Вагнер Центра'' сегодня не было. У нас тишина. Мы понимаем, что это ваша работа. Но у нас все нормально»,— заявила «Ъ-СПб» пресс-секретарь «ЧВК Вагнер Центр» Анна Замараева. На месте теракта в кафе на Университетской набережной, а также у отеля River Palace, которые связывают с предпринимателем Пригожиным, также отсутствуют силовики.
- ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что в Москве по тревоге подняты подразделения ОМОН и СОБР Росгвардии, важнейшие объекты взяты под усиленную охрану.
- В 02:04 в Telegram-каналах, связанных с Пригожиным, появилась новая аудиозапись с заявлением бизнесмена о том, что его бойцы якобы входят в Ростов. Корреспондент «Ъ» в Ростове сообщает, что в центре города и у военного штаба все спокойно, никакой активности и приготовлений не наблюдается.
- Генеральный прокурор России Игорь Краснов доложил Владимиру Путину об уголовном деле в отношении Евгения Пригожина в связи с попыткой вооруженного мятежа. Также он сообщил о законности юридических действий, рассказал пресс-секретарь президента «РИА Новости».
- Минобороны РФ, ФСБ, МВД, Росгвардия в круглосуточном режиме докладывают Путину о принимаемых мерах после данных главой государства поручений в связи с попыткой вооруженного мятежа, сообщил Песков.
- Президент США Джо Байден проинформирован о ситуации в России после заявлений Евгения Пригожина, передает CNN. В Белом доме следят за происходящим в РФ.
обновлено 03:08