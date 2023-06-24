Песков опроверг вылет Путина в Санкт-Петербург

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не вылетал в Санкт-Петербург. По его словам, президент работает в Кремле. Ранее на сервисе Flightradar24 заметили, что самолет президентского специального летного отряда «Россия» вылетел из Внуково в сторону Санкт-Петербурга.

Премьер-министр Михаил Мишустин также находится на рабочем месте, заявили «Ведомостям» в пресс-службе правительства. Там утверждают, что господин Мишустин проводит ряд совещаний с членами правительства, в том числе по реализации поручений, данных на совещании по развитию авиаотрасли в Казани.

Основатель частной военной компании (ЧВК) Евгений Пригожин вчера, 23 июня, обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и заявил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». Утром он заявил, что ЧВК контролирует военные объекты Ростова-на-Дону. ФСБ возбудила уголовное дело.

Владимир Путин во время выступления с видеообращением признал, что ситуация в Ростове-на-Дону сложная, но пообещал разобраться. Он заявил, что «действия, которые раскалывают наше единство,— это, по сути, отступничество от своего народа», и назвал это «ударом в спину».

Ситуация с Пригожиным и другие новости военной операции на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер