Липецкий губернатор предупредил о продвижении по области техники ЧВК «Вагнер»

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что правоохранительные органы и власти принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности населения. Он сообщил о продвижении по территории области техники ЧВК «Вагнер», однако заверил, что ситуация под контролем.

«Напоминаю, что жителям настоятельно рекомендуется не покидать свои дома и отказаться от поездок на любом транспорте. Понимаю все неудобства, но убедительно прошу помочь нам и последовать этим рекомендациям. Друзья, надеюсь на ваше понимание и благоразумие»,— написал глава региона в Telegram-канале.

Господин Артамонов подчеркнул, что каких-либо сбоев в работе критической инфраструктуры нет. Он заявил, что с ночи находится в оперативном штабе с представителями всех ведомств. Он также сообщил, что находится на связи со всеми главами районов и службами.

Ранее сегодня, 24 июня, оперштаб Липецкой области попросил жителей без острой необходимости не покидать свои дома и воздержаться от любых поездок на личном или общественном транспорте. Кроме того, временно ограничено автобусное сообщение региона с Москвой, Тулой и Воронежской областью.

В Воронежской области ВС РФ проводят оперативно-боевые мероприятия. Ранее там был введен режим контртеррористической операции. Это произошло на фоне вооруженного мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

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