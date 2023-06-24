Эрдоган выразил поддержку Путину

Президент Владимир Путин поговорил по телефону с турецким коллегой Реджепом Таийпом Эрдоганом. Он проинформировал турецкого президента об обстановке в стране в связи с попыткой вооруженного мятежа. Отметим, что в 2016 году в Турции также происходила попытка государственного переворота.

«Президент Турецкой республики выразил полную поддержку шагам российского руководства»,— сообщили в Кремле.

Первый международный диалог после инцидента с ЧВК «Вагнер» Владимир Путин провел с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Позднее российский президент поговорил с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Господин Токаев во время разговора с российским коллегой подчеркнул, что происходящее — внутреннее дело России. Кроме того, Владимир Путин рассказал об обстановке в России президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву. За ситуацией также следят Евросоюз, власти Франции, Германии, Италии, Польши.

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Министерство обороны в ударах по позициям своих бойцов, а затем сообщил о выдвижении 20–25 тыс. человек с целью «разобраться». Военное ведомство назвало эти сообщения провокацией. К утру 24 июня Евгений Пригожин заявил о взятии под контроль военных объектов Ростова-на-Дону. Сложить оружие в ответ на обращение Владимира Путина он отказался.

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