Авиабилеты из Москвы за границу подорожали в разы

Билеты на прямые рейсы из Москвы в наиболее популярные города Турции и ближнего зарубежья с вылетом 24 июня почти закончились. Всплеск спроса, похожий на ситуацию февраля-марта 2022 года, повысил цены в 2,5−5 раз и на воскресные рейсы, однако билеты с вылетом в понедельник относительно мало подорожали. Собеседники «Ъ» ожидают, что пиковый спрос быстро схлынет, хотя и констатируют, что прогнозировать ситуацию почти невозможно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Прямых билетов из Москвы по наиболее популярным зарубежным направлениям на субботу почти не осталось, выяснил «Ъ», сравнив предложения агрегаторов и сайтов авиакомпаний.

Так, на момент публикации закончились последние несколько билетов в Стамбул на рейсы Pegasus и RedWings за 66 тыс. и 127 тыс. руб. соответственно. Цены приводятся за билеты без багажа. Два оставшихся билета без багажа Turkish Airlines стоили 133 тыс. руб. (плюс 8 тыс. за багаж). Единственная возможность попасть в Стамбул оставалась с пересадкой через Петербург за 101 тыс. руб. Остальные пересадки займут больше суток.

Собеседники «Ъ» в авиакомпаниях и экспертном сообществе объясняют всплеск цен высокой летней загрузкой бортов и резким ростом спроса с вечера пятницы, когда пассажиры начали выкупать последние места на фоне сообщений о вооруженном мятеже ЧВК «Вагнер».

В минувшую пятницу, по их наблюдениям, улететь по наиболее массовым направлениям можно было за 15−40 тыс. руб. в зависимости от глубины бронирования.

В воскресенье, 25 июня, единственный билет «Аэрофлота» в Стамбул на вечерний рейс доступен за 40,7 тыс. руб. Билеты на остальные три рейса в течение дня остаются только в бизнес-классе от 182 тыс. до 242 тыс. руб. Билеты «Победы» на воскресенье начинаются от 95 тыс. руб. Улететь с RedWings можно за 45 тыс. и 86 тыс. руб. Оставшиеся в продаже билеты Pegasus начинаются от 51 тыс. руб. Утренний рейс «Азимута» — 101 тыс. руб. Цены на понедельник демонстрируют спад и начинаются от 10 тыс. руб. за прямой рейс.

Улететь в турецкую Анталью в течение дня 24 июня получится только с RedWings за 68 тыс. руб. Прямой билет на воскресенье у S7 стоит 105 тыс. руб., у Pegasus — 59 тыс. руб. На понедельник билеты «Аэрофлота», S7 и Azur Air доступны от 14–17 тыс. руб.

Единственный прямой рейс в Ереван от Utair вечером 24 июня стоит 206 тыс. руб. На рейсы с пересадками осталось считанное количество билетов от 40 тыс., путь займет больше суток. Прямые билеты на воскресенье от FlyArna начинаются от 40 тыс., у «Аэрофлота» — от 70 тыс. Больше билетов остается у «Ширак Авиа» за 138 тыс. и Utair за 198 тыс. руб. Билеты на понедельник — от 31 тыс. руб.

Единственная возможность улететь 24 июня в Дубай прямым рейсом обойдется в 358 тыс. руб. у Emirates. С пересадкой в Дели можно добраться за 126 тыс. руб. Других прямых из Москвы не осталось: «Победа» предлагает добраться через Петербург за 42 тыс. руб. Ее же билеты на воскресенье из Москвы в Дубай стоят 121 тыс. руб., у «Аэрофлота» — 141 тыс. руб. У Flydubai остаются билеты от 37 тыс. На понедельник билеты можно купить от 20 тыс. руб. «Победой» и в близком диапазоне у остальных крупных авиакомпаний.

Прямых билетов в Алматы на 24 июня не осталось. По два билета на воскресенье оставалось у «Аэрофлота» по 60 тыс. руб., и SCAT — 80 тыс. руб. В понедельник эти же перевозчики предлагают улететь за 35 тыс. руб. В Астану в субботу также не попасть прямым рейсом, через Екатеринбург можно попасть 25 июня за 18 тыс. руб., через Петербург — за 55 тыс. Прямые рейсы SCAT на понедельник — от 73 тыс. руб.

Уже нет прямых билетов на недавно открывшиеся рейсы в Тбилиси на 24 июня. В воскресенье FlyOne Armenia предлагает долететь через Ереван за 240 тыс. руб. Flydubai — через Дубай за 65 тыс. руб. В понедельник добраться быстрее всего можно только через Баку за 55 тыс.

Собеседники «Ъ» отмечают, что всплеск цен на популярные у россиян направления похож на ситуации пиковых значений в феврале и марте 2022 года, а также после объявления мобилизации осенью 2022 года.

Отличие в том, что летний сезон сейчас в разгаре, самолеты и так были хорошо загружены: на момент начала ажиотажного спроса вечером в пятницу занятость кресел по рейсам «на завтра» уже превышала 80–90%, говорят источники «Ъ».

Большинство из них не ожидает, что такой уровень спроса будет продолжительным, но отмечают, что прогнозировать сейчас спрос и ценовую политику «невозможно в виду высшей степени неопределенности положения».

Что же касается зарубежных турпоездок, на них ситуация пока никак не повлияла. Представитель OnlineTur.ru Игорь Блинов говорит, что аэропорты Москвы и Санкт-Петербурга работают в штатном режиме, а в Ростове-на-Дону и Воронеже их работа и так была ограничена. По его словам, агенты пока не сталкиваются с обращениями об аннуляции выездных туров. Судя по заявлению Минэкономики, курирующего туротрасль, массовых отмен забронированных туров пока нет и на внутренних курортах. В министерстве рассчитывают, что отельеры в России не станут отменять брони гостей, которые не смогли вовремя добраться до мест отдыха.

Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин рассказал, что турбизнес также обратился к гостиницам с предложением пересчитать стоимость размещения исходя из количества дней, которые туристы реально проведут в отелях.

Люди, планировавшие сегодня отправиться курорты юга страны на самолетах и поездах, не отказываются от поездок, говорит господин Ромашкин. По его оценкам, сегодня еще около 30-40 тыс. человек в день отправляются в Крым и Краснодарский край на своих автомобилях.

«Туристам, которые пока не выехали, мы рекомендуем подождать пару дней»,— говорит эксперт. Туристы, которые уже находятся в пути, по словам господина Ромашкина, сегодня добирались до места назначения через объездные пути с задержками в 6-12 часов. Так, путь из Москвы до Анапы на машине занимал 30-40 часов. «Но ситуация меняется и нельзя гарантировать, что завтра эти объезды будут доступны», — предупреждает он.

Айгуль Абдуллина, Александра Мерцалова