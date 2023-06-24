Пресс-служба правительства сообщила, что Мишустин находится на рабочем месте

Премьер-министр России Михаил Мишустин находится на рабочем месте и проводит совещания с членами правительства, сообщила «Интерфаксу» пресс-служба кабмина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Михаил Мишустин на рабочем месте, проводит ряд совещаний с членами правительства, в том числе по реализации поручений, данных на совещании по развитию авиаотрасли в Казани»,— говорится в заявлении пресс-службы.

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Эрдни Кагалтынов