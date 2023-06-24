О чем статья 279 УК РФ «Вооруженный мятеж»

23 июня Национальный антитеррористической комитет сообщил, что после заявлений основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу. По какой статье возбудили дело и что грозит обвиняемым — в материале «Ъ».

Согласно комментариям к УК РФ, под вооруженным мятежом понимается организованное выступление значительного числа вооруженных лиц против легитимной власти.

Статья 279 «Вооруженный мятеж» используется, если выступление заранее подготовлено, его участники многочисленны и имеют исправное вооружение, а организаторы мятежа пытались свергнуть конституционный строй или угрожали территориальной целостности России. Статья применяется как к организаторам, так и к активно поддержавшим их лицам. Согласно комментариям к УК РФ, ответственность наступает с 16 лет.

Организаторами мятежа считаются люди, которые его пропагандировали, вербовали сторонников, снабжали их оружием и снаряжением, планировали и координировали операцию. Люди, которые совершали насильственные действия, захватывали здания, заложников и склады с оружием, признаются активными участниками мятежа.

Виновные наказываются лишением свободы на срок от 12 до 20 лет с последующим ограничением свободы до двух лет.

Статью несколько раз применяли на практике. 8 февраля 2013 года Мосгорсуд приговорил отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова к 13 годам колонии строгого режима по обвинению в содействии террористической деятельности и покушении на организацию мятежа.

По версии следствия, Владимир Квачков создал в Тольятти, Самаре, Владимире и других городах боевые группы «Народное ополчение имени Минина и Пожарского» (признано судом террористическим и запрещено в России), которые должны были захватить и разоружить расположенные в своих регионах воинские части, а затем отправиться в поход на Москву.

18 июля 2013 года Верховный суд снизил наказание Владимира Квачкова с 13 до 8 лет. В феврале 2019 года Зубово-Полянский районный суд Мордовии освободил его из колонии из-за частичной декриминализации статей обвинения.

Статья часто применяется против членов бандформирования Шамиля Басаева. 20 апреля 2022 года СКР сообщил о задержании шестерых его членов: Эдуарда Валиахметова, Хайдара Раззакова, Айрата Камалетдинова, Ильгама Гумерова, Ильгиза Мухаметгалиева и Мухамедвали Шайхутдинова. Их подозревают в нападении на псковских десантников в Чечне в феврале-марте 2000 года и вменяют организацию вооруженного мятежа и посягательство на жизнь военнослужащих (ст. 279 УК РФ, ч. 2 ст. 209 УК РФ, ст. 317 УК РФ). В суд дело передано в июне 2023 года.