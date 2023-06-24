Что такое режим контртеррористической операции

24 июня Национальный антитеррористический комитет (НАК) на фоне заявлений основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщил, что на территории Москвы, а также в Воронежской и Московской области введен режим контртеррористической операции (КТО). Что это такое и как повлияет на жизнь граждан — в материале «Ъ».

Согласно федеральному закону «О противодействии терроризму» от 6 марта 2006 года, контртеррористическая операция — это комплекс специальных, оперативно-боевых, войсковых и иных мероприятий с применением боевой техники, оружия и специальных средств по пресечению терактов, обезвреживанию террористов и обеспечению безопасности населения и организаций.

Решение о проведении операции принимает руководитель федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, либо иное должностное лицо по его указанию. В случаях необходимости значительного количества ресурсов вводящий КТО должен уведомить об этом президента и федеральный службы.

В пределах территории проведения операции может быть введен специальный правовой режим, предусматривающий ряд особых мер и ограничений. Среди возможных мер:

усиленные меры охраны общественного порядка,

проверка у физлиц документов, удостоверяющих личность. В случае их отсутствия отправка в органы внутренних дел для установления личности,

удаление и временное отселение физических лиц с отдельных территорий и объектов, а также отбуксировка транспортных средств,

введение контроля и возможная блокировка телефонных переговоров и иной информации, передаваемой по телекоммуникационным каналам,

временное использование участниками операции транспортных средств организаций и граждан,

ограничение движения транспортных средств и пешеходов,

сотрудники правоохранительных органов получают право на беспрепятственное проникновение в жилые и иные принадлежащие гражданам и организациям помещения и объекты,

может быть приостановлена работа опасных производств, введен карантин, ограничена или запрещена продажа оружия и боеприпасов, а также установлен особый режим оборота алкогольной продукции и лекарственных средств,

ограничение или приостановка частной детективной и охранной деятельности.

Для проведения КТО могут привлекаться подразделения, воинские части и соединения вооруженных сил РФ, а также подразделения федеральных органов исполнительной власти. Может применяться боевая техника, оружие и спецсредства.

Операция считается оконченной, когда теракт пресечен или прекращен и ликвидирована угроза жизни, здоровью, имуществу и охраняемым законом интересов людей, находящихся на территории проведения КТО.

В России режим КТО на территории всего субъекта вводился только два раза: в 1999-2009 годах в Чечне для ликвидации группировок сепаратистов, а также 22 мая 2023 года на территории Белгородской области после нападения украинской диверсионной группы, его отменили спустя день.

Также режим КТО вводился на непродолжительное время в отдельных районах городов и в поселениях Дагестана, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Чечни, Северной Осетии, в Тюмени и на Ставрополье, где правоохранительные органы проводили операции по поиску и обезвреживанию террористов.