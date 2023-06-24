Временно ограничено автобусное сообщение Липецкой области с Москвой и Тулой, сообщило региональное правительство. Ранее власти Липецкой области сообщили об отмене всех автобусных рейсов в Воронежскую область.

«Из Липецка и области до особого распоряжения отменены все рейсы в Воронежскую область и проходящие через нее маршруты. Кроме того, возможны отмены и задержки рейсов в направлении Москвы»,— сообщает правительство Липецкой области в своем Telegram-канале.

Автобусное сообщение Липецкой области с Москвой и Тулой временно ограничено, сообщили компании-перевозчики, обслуживающие направления. В оперативном штабе Липецкой области тем временем попросили жителей без острой необходимости не покидать свои дома и воздержаться от любых поездок на личном или общественном транспорте.

В Воронежской области ВС РФ проводят оперативно-боевые мероприятия. Ранее там был введен режим контртеррористической операции. Это произошло на фоне вооруженного мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

За ситуацией с Пригожиным следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Мария Федотова