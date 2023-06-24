ЕС активировал центр реагирования на кризисы в связи с событиями в России

Глава европейской внешнеполитической службы Жозеп Боррель заявил, что обсудил ситуацию в России с главами МИДов G7. Господин Боррель также объявил об активации работы центра реагирования на кризисы

«Созвонился с главами МИДов G7, чтобы обсудить ситуацию в России. Перед назначенным на понедельник заседанием Совета по иностранным делам ЕС я координирую действия внутри ЕС и активировал работу центра реагирования на кризисы. Наша поддержка Украине остается непоколебимой»,— написал господин Боррель в Twitter.

23 июня основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и заявил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». Сегодня, 24 июня господин Пригожин заявил, что его бойцы контролирует военные объекты Ростова-на-Дону.

В Москве, а также в Воронежской и Московской областях введен режим контртеррористической операции.

Ранее в ЕС заявили, что считают происходящее в России ее внутренним делом.

За ситуацией с Пригожиным следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Мария Федотова