В Подмосковье до 1 июля отменены все массовые мероприятия

Власти Московской области утвердили ряд ограничений, в связи с режимом контртеррористической операции. Проведение публичных, массовых, торжественных и ряда других мероприятий в регионе приостановлено до 1 июля. Исключения составят события, организованные с участием властей. Ранее запланированные на эти выходные массовые мероприятия отменили в Москве.

«Постановляю приостановить на территории Московской области в период до 1 июля 2023 года проведение следующих мероприятий: торжественных, спортивных, физкультурных, зрелищных и иных массовых мероприятий на открытом воздухе, за исключением случаев, установленных настоящим постановлением»,— говорится в постановлении губернатора.

Документом также приостанавливается проведение торжественных и праздничных мероприятий в образовательных организациях.

В Московской и Воронежских областях, а также в Москве сегодняшним утром, 24 июня, был введен режим контртеррористической операции. В столице из-за этого отменили все массовые мероприятия и на неделю отложили проведение выпускных. Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин объявил понедельник, 26 июня, нерабочим днем в городе.

Ограничения ввели после того, как вчера, 23 июня, основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и сообщил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». ФСБ возбудила уголовное дело. Утром Евгений Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» взяла под контроль военные объекты Ростова-на-Дону и объявил о походе на Москву. Президент России Владимир Путин счел действия главы ЧВК мятежом и предательством.

Липецкий губернатор Игорь Артамонов сообщал, что техника ЧВК «Вагнер» движется по области.

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