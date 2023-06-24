ФСБ призвала бойцов ЧВК «Вагнер» задержать Пригожина

ФСБ считает заявления основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина призывами к началу вооруженного гражданского конфликта. Ведомство призвало бойцов его компании не выполнять «преступные и предательские приказы» и задержать бизнесмена.

«Призываем бойцов ЧВК не совершать непоправимой ошибки, прекратить любые силовые действия против российского народа, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина, принять меры к его задержанию»,— говорится в заявлении центра общественных связей ФСБ (цитата по «Интерфаксу»).

ФСБ считает, что «заявления и действия Пригожина фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ и являются ударом в спину российским военнослужащим, воюющим с профашистскими украинскими силами».

Спецслужба назвала информационной провокацией сообщения, распространяемые в соцсетях от имени господина Пригожина, о том, что Минобороны РФ нанесло ракетно-бомбовые удары по тыловым частям ЧВК «Вагнер». Утверждается, что это не соответствует действительности. ФСБ отметило, что Вооруженные силы РФ продолжают выполнять задачи на линии соприкосновения с украинской армией в районе проведения военной операции.

Евгений Пригожин начал распространять сообщения с обвинениями в адрес Минобороны поздно вечером 23 июня. Минобороны назвало это «информационной провокацией». Спустя чуть больше часа Национальный антитеррористической комитет сообщил, что ФСБ возбудила в отношении основателя ЧВК «Вагнер» уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу. Генпрокуратура заявила, что предпринимателю грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Президент Владимир Путин проинформирован о ситуации, сообщал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.