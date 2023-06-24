Совбез Белоруссии выступил с обращением по поводу ситуации в России

Совет безопасности Белорусии выпустил обращение, в котором подчеркнул, что республика остается союзником России и что любой внутренний конфликт в военных и политических кругах является «подарком коллективному Западу».

«Любая провокация, любой внутренний конфликт в военных и политических кругах, в информационном поле и гражданском обществе — подарок коллективному Западу. Даже если заинтересованные силы и не стоят у истоков подобных сценариев, то не упустят шанс их развить и возглавить. Это может привести к катастрофе. Не было ничего страшнее в истории России, чем смута — разрушительная и бессмысленная по своей сути»,— говорится в заявлении Совбеза (цитата по БЕЛТА).

Совбез считает, что происходящее в России не стоит тех последствий, к которым могут привести «эмоциональные решения и противоправные действия».

В обращении также подчеркивается, что Белоруссия продолжает полностью разделять цели и задачи военной операции России на Украине. Совбез назвал спецоперацию тяжелой, вынужденной и оправданной миссией по защите русских людей на Донбассе.

«Мы призываем к голосу разума. В это трудное время все, кто сегодня вовлечен в недопустимое противостояние внутри единого в своих целях воинского братства, нужны там, где решается будущее славянского мира, судьба миллионов наших людей. Белорусский народ всегда был и будет с Россией»,— заключили в Совбезе.

Ранее сегодня, 24 июня, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Для российского главы государства это был первый международный разговор после начала мятежа ЧВК «Вагнер».

23 июня основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и заявил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». После заявлений Евгения Пригожина ФСБ 23 июня возбудила дело о призыве к вооруженному мятежу.

Владимир Путин во время выступления с видеообращением заявил, что «действия, которые раскалывают наше единство,— это, по сути, отступничество от своего народа», и назвал это «ударом в спину».

За ситуацией с Пригожиным следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов