Минпромторг отрицает вылет Мантурова в Турцию, министр находится в Москве

В Минпромторге опровергли информацию о том, что министр Денис Мантуров улетел в Турцию на своем бизнес-джете. Ранее эту информацию распространил Telegram-канал «Можем объяснить». Господин Мантуров сейчас работает в Москве, сообщает министерство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Самолет находится в коммерческой аренде, его может зафрахтовать кто угодно, пояснил Минпромторг в своем Telegram-канале.

«На прошлой неделе у вице-премьера не было командировки в Магниторск. В этом можно убедиться, прочитав наш канал, а пост в “Можем объяснить” ссылается на статью 2019 года»,— отметили в министерстве, посоветовав доверять только проверенным источникам.

«На прошлой неделе именно на этом самолете Мантуров прилетал в рабочую командировку в Магнитогорск»,— написал Telegram-канал, прикрепив ссылку на заметку от 22 июля 2019 года.

Мария Федотова