Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Москве, Воронежской и Московской областях введен режим контртеррористической операции

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на территории Москвы, а также в Воронежской и Московской области введен режим контртеррористической операции (КТО). Меры приняты в целях пресечения возможных терактов, уточнили в НАК.

«В целях пресечения возможных террористических актов на территории города Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции»,— говорится в сообщении на сайте НАК. В этих регионах режим КТО введен впервые.

В Москве отменили все массовые мероприятия. Столичный Дептранс предупредил о возможных задержках и отмене автобусов по южным направлениям.

Ситуация с Евгением Пригожиным и ЧВК «Вагнер». Главное

Читать далее

Вчера, 23 июня, основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и сообщил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». Утром он заявил, что ЧВК «Вагнер» взяла под контроль все военные объекты Ростова-на-Дону.

Минобороны назвало сообщения господина Пригожина «информационной провокацией» и отвергло обвинения в ударах по позициям ЧВК. Военное ведомство обратилось к бойцам ЧВК и заявило, что их обманом втягивают в мятеж. ФСБ возбудила уголовное дело и призвала бойцов ЧВК задержать Евгения Пригожина.

В ближайшее время ожидается обращение президента Владимира Путина. В Липецкой и Воронежской областях, а также в Ростове-на-Дону отменили массовые мероприятия. Власти Липецкой области рекомендовали жителям отказаться от поездок на юг, власти Ростовской области — не выходить из домов.

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...