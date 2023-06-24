В Москве, Воронежской и Московской областях введен режим контртеррористической операции

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на территории Москвы, а также в Воронежской и Московской области введен режим контртеррористической операции (КТО). Меры приняты в целях пресечения возможных терактов, уточнили в НАК.

«В целях пресечения возможных террористических актов на территории города Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции»,— говорится в сообщении на сайте НАК. В этих регионах режим КТО введен впервые.

В Москве отменили все массовые мероприятия. Столичный Дептранс предупредил о возможных задержках и отмене автобусов по южным направлениям.

Вчера, 23 июня, основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и сообщил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». Утром он заявил, что ЧВК «Вагнер» взяла под контроль все военные объекты Ростова-на-Дону.

Минобороны назвало сообщения господина Пригожина «информационной провокацией» и отвергло обвинения в ударах по позициям ЧВК. Военное ведомство обратилось к бойцам ЧВК и заявило, что их обманом втягивают в мятеж. ФСБ возбудила уголовное дело и призвала бойцов ЧВК задержать Евгения Пригожина.

В ближайшее время ожидается обращение президента Владимира Путина. В Липецкой и Воронежской областях, а также в Ростове-на-Дону отменили массовые мероприятия. Власти Липецкой области рекомендовали жителям отказаться от поездок на юг, власти Ростовской области — не выходить из домов.

Лаура Кеффер