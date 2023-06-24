Пригожин: ЧВК «Вагнер» разворачивает колонны и уходит в полевые лагеря

Евгений Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» хотели расформировать. Он заявил, что ЧВК отправились в сторону Москвы, и им оставалось пройти около 200 км. По его словам, за это время они не пролили «ни одной капли крови наших бойцов». Понимая, что в результате действий ЧВК может пролиться русская кровь, он отдал приказ развернуть марш и «вернутся в полевые лагеря согласно плану».

«Наступил момент, когда кровь может пролиться. Понимая всю ответственность за то, что может быть пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану»,— говорится в аудиосообщении, опубликованном пресс-службой Евгения Пригожина.

Перед этим обращением, пресс-служба Александра Лукашенко сообщила, что президент Белоруссии провел переговоры с Евгением Пригожиным по просьбе Владимира Путина. Как утверждала перс-служба господина Лукашенко, результатом этих договоренностей стало решение остановить марш ЧВК «Вагнер». Кроме того подготовлен «абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК "Вагнер"». Кремль о таких переговорах не сообщал.

Вчера вечером, 23 июня, Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и заявил, что 25 тыс. человек идут «Маршем справедливости» на Москву. 24 июня бойцы его компании блокировали военные объекты в Ростове-на-Дону.

ФСБ возбудила дело о призыве к вооруженному мятежу (до 20 лет лишения свободы). Президент России Владимир Путин назвал действия ЧВК мятежом и предательством. В Москве, а также в Воронежской и Московской областях был введен режим контртеррористической операции.

Ситуация с Пригожиным и другие новости 486-го дня спецоперации на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».