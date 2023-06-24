Пригожин отказался сложить оружие

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин не согласился со словами президента, что он совершает предательство родины. Он заявил, что все бойцы ЧВК «Вагнер» «воевали и воюют» и не собираются «по требованию президента, ФСБ и еще кого-то» прийти с повинной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ранее президент Владимир Путин в своем выступлении назвал действия частной военной компании мятежом и авантюрой. По словам президента, те, кто поднял мятеж, предали Россию. Глава государства также обратился к бойцам ЧВК и призвал их не совершать «роковую и трагическую, неповторимую ошибку, сделать единственно правильный выбор — прекратить участие в преступных действиях».

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Министерство обороны в ударах по позициям своих бойцов, а затем сообщил о выдвижении 20–25 тыс. человек с целью «разобраться». Военное ведомство назвало эти сообщения провокацией. К утру 24 июня Евгений Пригожин заявил о взятии под контроль военных объектов Ростова.

С призывом не подчиняться Евгению Пригожину и выполнять приказы российского президента к бойцам ЧВК «Вагнер» обращались Минобороны и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о необходимости подавить мятеж.

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