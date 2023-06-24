Собянин объявил 26 июня нерабочим днем в Москве из-за КТО

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в «целях минимизации рисков» принято решение объявить понедельник, 26 июня, нерабочим днем. Исключение делается для органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб. В городе действует режим контртеррористической операции и ситуация, по словам мэра, сложная.

«Прошу максимально воздерживаться от поездок по городу. Возможно перекрытие движения в отдельных кварталах и на отдельных дорогах»,— написал господин Собянин в Telegram.

В Москве, а также в Воронежской и Московской областях действует режим контртеррористической операции. В столице из-за этого отменили все массовые мероприятия и на неделю отложили проведение выпускных. ПРи этом информацию об ограничениях на въезд в город власти не подтвердили.

Ограничения ввели после того, как вчера, 23 июня, основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и сообщил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». ФСБ возбудила уголовное дело. Утром господин Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» взяла под контроль военные объекты Ростова-на-Дону и объявил о походе на Москву. Президент России счел действия главы ЧВК мятежом и предательством.

Сейчас колонны ЧВК «Вагнер» движутся по Липецкой области.

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